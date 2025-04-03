DEAŞ Üyesi Olduğu İddia Edilen Şahıs İskenderun'da Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hapis cezasıyla aranan H.Y. tutuklandı. H.Y., Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranıyordu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu iddiasıyla hapis cezasıyla aranan bir kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada; Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan Terörizmin Finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.Y. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek buradaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa