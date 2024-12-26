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Datça'da Cinayet İtirafı: Katil Zanlısı Yakalandı

Datça'da Cinayet İtirafı: Katil Zanlısı Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürülen 54 yaşındaki Halil Çevik cinayetinin aydınlatılması üzerine katil zanlısı M.Y.D. gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde 54 yaşındaki şahsın pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürülmesine ilişkin olayda suç aletiyle birlikte yakalanan katil zanlısı, cinayeti itiraf etti.

Geçtiğimiz kasım ayında Datça ilçesi Kargı mevkiindeki baraka tarzı evinin önünde kafasından vurularak öldürülen 54 yaşındaki Halil Çevik cinayeti, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde bulunan kan örneği, cinayetle ilgisi olabilecek 13 kişinin kan örnekleri ile karşılaştırıldı. Detaylı çalışmalarda cinayetin işlendiği bölgedeki baz istasyonlarından hizmet aldığı tespit edilen 978 şahsın da kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde M.Y.D. isimli şahıs, cinayet şüphelisi olarak takibe alındı. M.Y.D.'den alınan kan örneği ise İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde bulunan kan örneğinin M.Y.D.'nin kan örneği ile uyumlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, geçtiğimiz gün M.Y.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada cinayeti itiraf eden zanlı, pompalı tüfeği de ekiplere teslim etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki savcılık ifadesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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