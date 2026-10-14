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Datça açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

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Datça açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekiplerince denizden tahliye gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik botuna alınan vatandaş, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.

Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemideki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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