Aleyna Çakır'a ölümünden önce şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak tanınan Sema Esen, ölümünden önce kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan Ümitcan Uygun hakkında şikayetçi oldu. Uygun ve evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir, gözaltına alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 SUÇTAN DAVA AÇILMIŞTI

Soruşturma sonunda Uygun ve Özdemir hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından dava açıldı. Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili dava çerçevesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

UYGUN'UN İFADESİ

Sanık Uygun, "Ben eve gittiğimde Aleyna'nın telefonu açıktı. Canlı yayın yapıyordu. Aleyna'nın bütün sosyal medya hesaplarının ve telefonunun şifrelerini biliyordum. Ölümünden sonra bu şifreleri polise ben verdim. Konut dokunulmazlığından yargılanıyorum, ama ev benim üzerime kayıtlı. Bunu, ev sahibim de verdiği ifadede doğrulamıştır. Dosyanın karara bağlanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.