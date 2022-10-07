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Aleyna Çakır'a ölümünden önce şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

3. Sayfa Haberleri

Aleyna Çakır'ı ölümünden önce darp edip, bu görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak tanınan Sema Esen, ölümünden önce kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan Ümitcan Uygun hakkında şikayetçi oldu. Uygun ve evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir, gözaltına alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda Uygun ve Özdemir hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından dava açıldı. Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili dava çerçevesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Sanık Uygun, "Ben eve gittiğimde Aleyna'nın telefonu açıktı. Canlı yayın yapıyordu. Aleyna'nın bütün sosyal medya hesaplarının ve telefonunun şifrelerini biliyordum. Ölümünden sonra bu şifreleri polise ben verdim. Konut dokunulmazlığından yargılanıyorum, ama ev benim üzerime kayıtlı. Bunu, ev sahibim de verdiği ifadede doğrulamıştır. Dosyanın karara bağlanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümitcan Uygun Enes Özdemir Aleyna Çakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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