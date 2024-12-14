Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar

Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biriydi: Faili 11 yıl sonra yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biriydi: Faili 11 yıl sonra yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2013'te Hatay Reyhanlı'da gerçekleşen saldırıların faillerinden biri olan Cengiz Sertel yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda,Hatay Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırıların faillerinden olan Cengiz Sertel yakalandı.

Sertel saldırıda kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktaran kişi olarak biliniyor.

REYHANLI KATLİAMI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen patlamalarda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi de yaralanmıştı.

Saldırılarla ilgili olarak 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmış; saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu dokuz sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15-22 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su da var
img

Reyhanlı katliamının faili 11 yıl sonra yakalandı
img

Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.