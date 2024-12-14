Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biriydi: Faili 11 yıl sonra yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda,Hatay Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırıların faillerinden olan Cengiz Sertel yakalandı.

Sertel saldırıda kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktaran kişi olarak biliniyor.

REYHANLI KATLİAMI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen patlamalarda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi de yaralanmıştı.

Saldırılarla ilgili olarak 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmış; saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu dokuz sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15-22 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.