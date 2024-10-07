Üye Girişi
Haberler

Çorum'un İskilip İlçesinde 72 Yaşındaki Adamın Ölümü

Çorum'un İskilip İlçesinde 72 Yaşındaki Adamın Ölümü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 72 yaşındaki Ali Kiraz'ın ölü bulunduğu bildirildi. Dört gündür kendisinden haber alınamayan Kiraz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 72 yaşındaki bir vatandaş yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Mutaflar Mahallesi Albay Mustafa Biçer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Ali Kiraz'dan dört gündür haber alamayan yakınları, Kiraz'ın evine gitti. Pencereden evin içine bakan vatandaşlar, Kiraz'ın hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ali Kiraz Güvenlik 3-sayfa Hastane İskilip Otopsi Yaşam Kiraz

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.