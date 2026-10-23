Çorum'da savrulan otomobil korkulukları aşıp dereye düştü, sürücü yaralandı

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Çorum'da park halindeki araca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. idaresindeki 06 CBJ 71 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, demir korkulukları da aşarak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılardı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı