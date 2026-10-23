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Çorum'da kayıp 78 yaşındaki alzaymır hastası, ekiplerce dere yatağında sağ bulundu

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Çorum'da kayıp 78 yaşındaki alzaymır hastası, ekiplerce dere yatağında sağ bulundu Haber Videosunu İzle
Çorum'da kayıp 78 yaşındaki alzaymır hastası, ekiplerce dere yatağında sağ bulundu
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Çorum'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası, AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Çomar Barajı mevkiindeki dere yatağında bitkin halde bulundu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası, ekipler tarafından dere yatağında sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da yaşayan ve kaybolan 78 yaşındaki Dursun D.'den dün haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve sivil arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Dursun D.'nin son olarak Ilıca Bağları mevkiinde görüldüğü belirlendi. Bölgede yapılan arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam, Çomar Barajı mevkiindeki dere yatağında bitkin halde bulundu.

Ekipler tarafından sedyeyle taşınarak dere yatağından çıkartılan Dursun D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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