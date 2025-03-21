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Çorum'da Hırdavat Dükkanında Yangın

Çorum'da Hırdavat Dükkanında Yangın
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Çorum'da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Çorum'da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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