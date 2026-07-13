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Çorum'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Çorum'da geri manevra yapan otomobil, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada çocuk hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da geri manevra yapan otomobil, elektrikli bisikletle çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli vatadandaş 19 BN 824 plakalı Toyota marka otomobilini evinin otoparkından geri manevra yaparak çıkardığı esnada yoldan geçen M.Y.E.E. (14) isimli çocuğun kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü çocuk savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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