Çorum'da Genç Kızın İntihar Girişimi Engellendi

Çorum'da Genç Kızın İntihar Girişimi Engellendi
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18 yaşındaki H.K., psikolojik bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulundu ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çorum'da 18 yaşındaki gencin intihar girişimi, polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Olay, gece saatlerinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik bunalım yaşadığı belirtilen ve kısa süre önce babasını kaybettiği öğrenilen H.K. (18), cadde üzerindeki bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, H.K.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Gencin intihar girişimi, polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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