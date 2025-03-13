Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar
Çorum'da 76 yaşındaki kadın teravih namazından dönen eşi tarafından evde vücudu yanmış halde ölü bulundu. Yaşlı kadının vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi. İncelemelerde yaşlı kadının kolundaki 3 altın bilezik ile evdeki bir miktar altının gasbedildiği ve bıçaklandıktan sonra evle birlikte ateşe verilmeye çalışıldığı belirlendi.
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde kan donduran vahşet yaşandı. Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
ALTINLARI ÇALIP ATEŞE VERMİŞLER
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde hayatını kaybeden Kış'ın vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile evdeki bir miktar altının gasp edildiği, kadının bıçaklandıktan sonra evle birlikte ateşe verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ekipler olayı gerçekleştiren gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.