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Çorum'da 4 adrese düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Çorum'da 4 adrese düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Çorum'da 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda bin 80 litre fermente alkollü içki, 84 litre distile alkollü içki ve 10 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 80 litre fermente alkollü içki, 84 litre distile alkollü içki ve 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 80 litre el yapımı fermente alkollü içki, satışa hazır 84 litre distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı viski ile bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işle başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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