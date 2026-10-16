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Çorum Alaca'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok

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Çorum Alaca'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok
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Çorum'un Alaca ilçesinde Ankara Caddesi'ndeki Meydan Cami önünde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Kaza, Ankara Caddesi Meydan Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. yönetimindeki 19 AFT 564 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya M.T. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi gören yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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