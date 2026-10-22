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Çorum Alaca'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Çorum Alaca'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Çorum Alaca'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kesişiminde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 19 ACY 642 plakalı Fiat marka otomobil ile A.M.B. yönetimindeki 19 AGC 617 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.M.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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