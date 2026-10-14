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Çorum Alaca'da kömür yüklü tır devrildi, yol tek şeritten ulaşıma açıldı

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Çorum Alaca'da kömür yüklü tır devrildi, yol tek şeritten ulaşıma açıldı
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Çorum’un Alaca ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu dorsedeki kömürler yola döküldü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, temizlik çalışmasının ardından iki yönlü trafik tek şeritten sağlanıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki kömürlerin döküldüğü yol ulaşıma kapandı. Kömürlerin temizlendiği yolda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 66 ACA 005 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, dorsedeki kömürler ise yola döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla yolun Çorum istikameti trafiğe açıldı. İki yönlü trafik tek şeritten sağlanırken, ekipler tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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