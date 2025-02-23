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Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, panik yarattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçerken Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çorlu'da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu.

AVM'DE BÜYÜK PANİK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti. Bir AVM'de bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti.

Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA VAR

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun nereden geldiğiyle ilgili ekiplerin çalışma yaptığını belirterek, "Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz" dedi.

Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Ak parti belediyelerin de hiç böyle haberler okumazdık beceriksiz Chp belediyeleri

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

vefa osrmuştur

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Haber YorumlarıMuhammet Akdeniz:

OSB haricinde her yerde ararsınız.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah felaketlerden korusun milletimizi yangından depremlerden

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Haber YorumlarıXYZ.:

Mazgallardan geliyor o kokular yani kanalizasyonda biriken gaz kokusu dogalgaz kokusu gibib yayiliyor. Ayni sey benim yasadigim yerde yillardir var, dogalgaz saniyorduk, degil diyorlar

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