Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, panik yarattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçerken Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Çorlu'da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu.
AVM'DE BÜYÜK PANİK
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti. Bir AVM'de bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti.
KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA VAR
Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun nereden geldiğiyle ilgili ekiplerin çalışma yaptığını belirterek, "Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz" dedi.