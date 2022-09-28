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Çökertme'deki kaçak yapılar yıkılıyor

3. Sayfa Haberleri

Çökertme'deki kaçak yapılar yıkılıyor

Milas Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Çökertme Mahallesi'ndeki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

Milas Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Çökertme Mahallesi'ndeki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu Çökertme Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen 10 adet tek katlı betonarme yapının tamamının yıkılacağı belirtildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin detaylı incelemesi sonucu Gökova kıyısında yer alan, sakin ve huzurlu ortamı ile dikkat çeken önemli turizm alanlarından Çökertme Mahallesi'nde belirlenen kaçak yapıların yıkım çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün desteği ile yürütülüyor. Çökertme'de betonarme yapıların dışında 3 adet kaçak prefabrik binanın da tespit edildiğini ifade eden yetkililer, yapı sahiplerinin talep ettiği süre içerisinde taşıma eyleminin gerçekleşmemesi durumunda bu prefabrik binaların da yıkılacağını belirttiler.

Tek katlı betonarme binaların yıkım çalışmasını perşembe gününe kadar tamamlanacağını belirten ekipler, Cuma günü ise Gökbel Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen bir taş evin yıkımını gerçekleştirecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milas Belediyesi Gökova 3. Sayfa Haberler

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