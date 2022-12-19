Cizre'de feci kaza: Hurdaya dönen araç 4 kişiye mezar oldu

Kaza, Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan tır, şarampole devrildikten sonra durabildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.