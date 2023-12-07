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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer Hayatını Kaybetti

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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 2022 yılında yapılan karaciğer naklinin ardından 22 ay yaşadıktan sonra hayatını kaybetti. Nakil sonrası kontrol için hastaneye giden Dinçer'e göbek fıtığı teşhisi konuldu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), 2022 yılında yapılan karaciğer naklinin ardından 22 ay dayanabildi. Kontrol için gittiği hastanede ağırlaşan Başkan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz yıl karaciğeri iflas eden ve yapılan nakil ile hayata tutunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den acı haber geldi. Nakil sonrası kontrol için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne giden Başkan Dinçer'e nakile bağlı göbek fıtığı teşhisi kondu. Tekrar ameliyata alınan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nakilden sonra 22 ay dayanabilen Başkan Dinçer'in ani ölümü ailesi ve Çinelileri yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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