Cinayete kurban giden Gamze'nin annesi ve babası kızlarını öldürmekten tutuklandı Bodrum'da 24 Ocak'ta cinayete kurban giden 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun annesi ve babası kasten adam öldürmekten çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cinayete kurban giden Gamze'nin annesi ve babası kızlarını öldürmekten tutuklandı

MUĞLA - Bodrum'da 24 Ocak'ta cinayete kurban giden 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun annesi ve babası kasten adam öldürmekten çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bodrum'un Mazı mahallesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi sonuçlarına göre boynun kırılarak öldüğü tespit edilmiş ve daha sonrasından Gamze'nin annesi Turcen ve babası Mehmet Halil tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Ardından çıktıkları bir televizyon programında kızlarının katilini arayan Sakallıoğlu çifti geçtiğimiz gün tekrar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tüm aile gözaltına alındı

Ailenin tüm fertlerini gözaltına alan jandarma ekipleri daha sonra Bodrum adliyesine teker teker getirerek ifadelerini aldı. Gamze'nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, abisi Mefar, yengesi Nazlı, ablası Fatma Köse, eniştesi, Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu ve Gamze'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse'nin ifadelerini alan savcılık tüm aileyi mahkeme sevk etti. Mahkemeye çıkan 9 şüpheliden 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne baba katil çıktı

Çarşamba günü cinayete kurban giden Gamze'nin abisi Mefar, yengesi Nazlı, eniştesi, Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu mahkemeye çıkmış ve adli kontrollü serbest bırakılmıştı. Bugün ise Gamze'nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, ablası Fatma Köse, sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından kasten adam öldürme suçuyla mahkemeye sevk edilen Gamze'nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil kasten adam tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Adliye çıkışında baba Mehmet Halil basın mensuplarına hakaret ederken annesi Turcen ise ben kızımı öldürmedim diyerek kendini savundu.

günü Mazı Mahallesinde 24.01.2022 günü saat: 07.30 sıralarında meydana gelen Kasten Öldürme olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan maktulün babası M.H.S. isimli şahıs Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilecektir.

Mazı Mahallesinde 24.01.2022 günü saat: 07.30 sıralarında meydana gelen Kasten Öldürme olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan maktulün annesi T.S isimli şahıs Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilecektir.