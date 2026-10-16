Change oto'da 120 milyon liralık dolandırıcılıkta 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda, 61 ayrı olayda yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarlarına astığı görüldü.

İstanbul merkezli 4 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" işlemi yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 61 ayrı olayda yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenirken, adreslerinde pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirilmişti. Şüphelilerden bazılarının çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarlarına astığı görülmüştü. Gözaltına alınan 22 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı