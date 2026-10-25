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CENTCOM Komutanı, Hürmüz Boğazı'nda son 6 ayda 3 binden fazla gemi geçtiğini açıkladı

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CENTCOM Komutanı, Hürmüz Boğazı'nda son 6 ayda 3 binden fazla gemi geçtiğini açıkladı
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CENTCOM Komutanı Cooper, CH-47 Chinook helikopteriyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş yaparak operasyonel durumu gözlemledi. CENTCOM, son altı ayda 3 binden fazla ticari geminin boğazdan güvenli geçtiğini ve ana geçiş güzergahlarının İran'a ait mayınlardan arındırıldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, ABD Kara Kuvvetlerine ait CH-47 Chinook tipi helikopterle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirerek mevcut operasyonel durumu gözlemledi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, İran'a yönelik deniz ablukasını uygulayan birlikleri ziyaret etti. Cooper, ABD Kara Kuvvetlerine ait CH-47 Chinook tipi helikopterle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirerek mevcut operasyonel durumu gözlemledi.

"Hürmüz Boğazı'ndaki ana geçiş güzergahları bugün de İran'a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda"

Cooper, "Körfez'deki ortaklarımızın ve denizcilik sektörünün yanında omuz omuza durmaya devam ediyoruz. Bu ziyaret, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesine yönelik güçlü taahhüdümüzü ortaya koyuyor. Halkımızın olağanüstü çabaları sayesinde Hürmüz Boğazı'ndaki ana geçiş güzergahları bugün de İran'a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda. ABD'deki kurumlar arası ekiplerimiz, Körfez İşbirliği Konseyi ve denizcilik sektörüyle birlikte ticari gemi trafiğinin kesintisiz sürmesini sağlamaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son altı ayda 3 binden fazla ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti"

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM kuvvetlerinin desteğiyle son altı ayda 3 binden fazla ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti. ABD kuvvetlerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından döşenen deniz mayınlarını boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarından başarıyla temizlemesinin ardından son aylarda ilerleme kaydedilmeye devam edildi. Cooper, ziyaret sırasında mayın temizleme görevine destek veren ABD askerleriyle bir araya geldi. Askerlere devam eden bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etti" dedi.

CENTCOM ayrıca, Devrim Muhafızları'nın saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 95'inden fazlasının seferlerini güvenli şekilde tamamladığını ve bunu ABD ve bölgesel ortaklarının uluslararası su yolunda kontrolü elinde bulundurduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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