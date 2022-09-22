Sedat Peker'i tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'in vurulma anı ortaya çıktı

Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik'in Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Arkadan yaklaşan saldırganın Çelik'i kafasından vurduğu görülüyor. Çelik'i vuran 19 yaşındaki Özgür B. adlı şahıs, polis tarafından yakalandı.

Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik'i vuran zanlı yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Polis ekipleri, ilk olarak olayın yaşandığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Zanlının kaçış güzergahı üzerinde çalışma yapan ekipler, önce şüpheliye ait bir şapkayı daha sonra da pantolonu buldu. Yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirdiği görülen zanlının pantolonunun cebinde kaldığı otelin kartı bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Otelde kaldığı odada inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın 19 yaşındaki Özgür B. olduğu, şüphelinin geçtiğimiz Ağustos ayında Adana'da bir cinayet olayına karıştığı ve bu sebeple aranmasının olduğu belirlendi.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, Özgür B.'nin bir taksiye binerek Edirne'ye gittiği belirlendi. Yurtdışına kaçmak üzere olduğu öğrenilen Özgür B., Edirne'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.