Cenazeler 28 saat sonra çıkarıldı

Yangında hayatını kaybeden muhasebe müdürü Müge Çetin, Irak uyruklu işçi Safire Acem ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri, polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından olaydan 28 saat sonra binadan çıkarıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.