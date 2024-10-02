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Cem Garipoğlu'nun Mezarı İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Mezarın açılması için güvenlik önlemleri alındı.

Cem Garipoğlu'nun mezarının çevresinde demir bariyerli önlem

İSTANBUL - Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Üsküdar'da bulunan mezarına polis ekipleri tarafından demir bariyerli önlem alındı.

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Cem Garipoğlu'nun Mezarı İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - 3.Sayfa

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