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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: Münevver Karabulut'un Katili İçin Adli İşlemler Başlatıldı

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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan kalıntılar Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezarda yapılan işlem sonrası, mezarın durumu görüntülendi.

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.

Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazılan mezarın son hali görüntülendi. Açılan mezarın ceset çıkarıldıktan sonra tekrar toprakla örtüldüğü, daha öncesinde mezarın içinden yükselen ağacın kesildiği ve mezarda bulunan otların yolunduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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