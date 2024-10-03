Üye Girişi
Haberler

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı, Kalıntılar Adli Tıp'a Gönderildi

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı, Kalıntılar Adli Tıp'a Gönderildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı, kimlik eşleşmesi yapılması için açıldı. Mezardan çıkarılan kalıntılar Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Münevver Karabulut'u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi tamamlandı. Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan cesedin kalıntıları tabuta konularak cenaze aracına taşındı. Cesedin kalıntıları, kimlik eşleşmesi yapılmak üzere polis eskortunda Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ne olmuştu

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Münevver Karabulut Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu Politika 3-sayfa Hukuk Suç

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmedi, ta ki kameraları fark edene kadar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Serenay Sarıkaya'nın evi! Serenay Sarıkaya'nın evi nasıl? Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar? THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title