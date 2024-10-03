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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı
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İstanbul'da, 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan ceset, DNA analizi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Karabulut ailesi, 2014 yılında ölen Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etmişti.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan ceset, tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, görevlendirilen cumhuriyet savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu görevlileri ile Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

Münevver Karabulut, 2009 yılında Bahçeşehir'de bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olmadığı iddiaları üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazmıştı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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