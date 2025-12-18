Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama emri çıkartıldı
Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama emri çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa