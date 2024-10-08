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Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın

Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı ve alınan DNA örnekleri Garipoğlu ailesiyle uyumlu çıktı. Adli Tıp'tan gelen DNA sonuçlarının ardından Cem Garipoğlu'un annesi Tülay Garipoğlu'ndan açıklama geldi. Garipoğlu, anne Nagihan Karabulut'u kastederek, "İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen" dedi.

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesedine ait DNA örneklerinin anne ve babasıyla bire bir uyumlu olduğu açıklandı. Adli Tıp'ın DNA sonuçları sonrasında Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ekol TV'ye konuşan anne Garipoğlu, "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki taraf da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a ( Münevver Karabulut'un annesi) acıyın lütfen" dedi.

"RAPORA İTİRAZ EDİLMESİNİ TALEP ETTİM"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan ilk açıklama geldi. Karabulut "Henüz Adli Tıp raporu içeriği dosyasına girmediği için rapor içeriğini inceleyemedik. Avukatım Rezan bey bana Silivri Başsavcılığı'nın açıklaması ve raporun sonucu ile ilgili bilgi verdi. Kendisine adli tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep ettim.

"POŞETTE DNA VE PARMAK İZİ İNCELEMESİ TALEBİNDE BULUNDUK"

Aynı zamanda bu caniye ait olduğu iddia edilen kemiklerden, kemik yaşı tespitini talep etmesini de rica ettim. Yine mezarın içerisinde bulunan poşette DNA ve parmak izi incelemesi ile ilgili talepte bulunduk. İtiraz haklarımı kullanıp, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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