Çaycuma'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hasta sevki yapan bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çaycuma'da hasta sevki yapan ambulans ile otomobil çarpıştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Sanayi Işıklı kavşak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hasta sevki yapan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çaycuma-Ankara kara yolunun Sanayi Işıklı kavşak mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Bakacakkadı istikametinden Çaycuma Sanayi kavşak yönüne giden Hasan A. idaresindeki 67 NC 434 plakalı pikap türü araç, sanayiye kontrolsüz giriş yaptığı sırada Bartın yönünden Ankara istikametine giden Sağlık Bakanlığı'na ait henüz sürücüsü öğrenilemeyen 74 AAP 442 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Kazada pikap sürücüsü Hasan A. ile ambulansta bulunan hasta refakatçisi olduğu öğrenilen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulans şoförü ile yanında bulunan iki Acil Tıp Teknisyenleri ise ölümden kıl payı döndü. Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk olarak Ankara'ya nakil bulunan hastayı ambulanstan alarak başka bir ambulansa yerleştirildi. Diğer aracın sürücüsü ve ismi henüz öğrenilemeyen hasta refakatçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KELEZOĞLU - 3.Sayfa
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Hindistan'da 300'e yakın kişinin öldüğü uçağın içinden kafa karıştıran görüntü

300'e yakın kişiye mezar olan uçağın içinden kafa karıştıran görüntü
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.