Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkez ilçesine bağlı Aşağıyanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları neticesinde, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI