Çankırı'da son bir haftada aranan 46 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasındaki çalışmalarda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 46 kişi yakalandı. Şahıslardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 11 operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 24 gram eroin maddesi, 9,44 gram sentetik kannobinoid, 165 adet sentetik ecza hapı, 1,90 gram esrar, 22,10 gram amfetamin, 50 bin adet makaron, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 13 adet fişek ve 24 adet kaçak yollarla ülkeye sokulmuş termos ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen bin 592 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı, 154 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı