Çankırı Bayramören'de uçuruma devrilen otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çankırı'da mantar toplamak için gittikleri yayladan dönen 5 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bayramören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için köye giden vatandaşları taşıyan Recep Yazıcı idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yamaçtaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki araca güçlükle ulaşan ekipler, sürücü Recep Yazıcı ile yolculardan Ayşe Öztürk, Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan H.E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı