Çanakkale'nin Biga İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler alevlere karşı yoğun bir şekilde mücadele etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Biga ilçesi Balıklıçeşme köyündeki bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var

Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.