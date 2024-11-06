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Çanakkale'nin Biga İlçesinde Orman Yangını

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Orman Yangını
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için havadan ve karadan ekipler seferber oldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Çiçeklidede mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Çiçeklidede mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman personeli yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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