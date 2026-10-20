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Çanakkale Ezine'de karada yakalanan 39 kaçak göçmenin 19'unun çocuk olduğu belirlendi

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Çanakkale Ezine'de karada yakalanan 39 kaçak göçmenin 19'unun çocuk olduğu belirlendi
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerinin karada düzenlediği operasyonda 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 19 çocuk bulunurken, göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerince karada 39 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine ilçesinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Kumkale/Koldestim) ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 19'u çocuk olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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