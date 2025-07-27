Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın, Operatöre Adli İşlem Başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yangın, Ezine ilçesi Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre yangın, saman balya makinesinden çıktı. Saman balya makinesi operatörü hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE