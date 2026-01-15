Haberler

Çanakkale'de okul servislerine denetim

Güncelleme:
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin güvenliğini sağlamak amacıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi. Denetimlerde emniyet kemeri kullanımı ve araçların teknik uygunluğu gibi konular titizlikle kontrol edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülmesi için okul servis araçlarına yönelik il genelinde kapsamlı ve titiz denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının mevzuata uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı, rehber personel bulundurulup bulundurulmadığı, araçların teknik yeterlilikleri ile taşıma şartları ayrıntılı ve hassasiyetle kontrol edildi. Denetimler sırasında sürücülere ve ilgililere çocukların can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğu, taşıma faaliyetlerinde kurallara eksiksiz riayet edilmesinin hayati önem arz ettiği ve özellikle emniyet kemeri kullanımının vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu hususlarında bilgilendirme ve hatırlatmalarda bulunuldu. Yapılan kontrollerde, taşıma süreçlerinde kurallara uyulmasının, geleceğin teminatı olan çocukların güvenliğini doğrudan etkilediği bir kez daha önemle vurgulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
