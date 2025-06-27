Çanakkale'de Kayıp İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 65 yaşındaki Ali Akbaş ve 70 yaşındaki Asiye Gören için jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri arama faaliyetlerine başladı.
Çanakkale'de ailelerinin kayıp başvusunda bulunduğu 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'tan (65) bir süre haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Çan'a bağlı Eski Yayla köyünde de yaşayan Asiye Gören'in (70) yakınları da kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp 2 kişi için jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa