Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de jandarma, okul çevresi denetimlerini eğitim yılı boyunca sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de jandarma, okul çevresi denetimlerini eğitim yılı boyunca sürdürecek Haber Videosunu İzle
Çanakkale'de jandarma, okul çevresi denetimlerini eğitim yılı boyunca sürdürecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Valiliği, çocukların güvenliği için İl Jandarma Komutanlığınca okul çevreleri ve eğitim kurumlarında yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Valilik, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle devam edeceğini belirtti.

Çanakkale'de eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliği için jandarma ekiplerince okul çevrelerinde ve eğitim kurumlarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği, geleceğimizin güvencesidir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle sürdüreceğiz." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

Salah için yapılan ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Beşiktaş Avrupa'da yenilgi nedir bilmiyor
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m