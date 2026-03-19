Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama

Çanakkale merkezli, Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Yapılan incelemelerde 23 vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, maddi zorluk yaşayan veya nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarla iletişime geçilerek, muvafakatleri alınmak suretiyle 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun işlendiği tespit edildi. Dolandırıcılık neticesinde yapılan incelemelerde, 23 vatandaşın zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Mağduriyetlerin artmasının önlenmesi amacıyla, dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında adli çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Çanakkale merkezli, Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde Ş.G., F.A., B.A. ve O.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
