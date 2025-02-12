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Çamlıca Tepesi'nde Kar Yağışı Başladı, Çocuklar Kartopu Oynuyor

Çamlıca Tepesi'nde Kar Yağışı Başladı, Çocuklar Kartopu Oynuyor
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İstanbul'da yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Okulların tatil edilmesiyle çocuklar karın tadını çıkarırken, aileler de bol bol fotoğraf çektiriyor.

İstanbul Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı yeniden başladı. Okulların tatil edilmesiyle birlikte kartopu oynayan çocuklar da karın tadını çıkardı.

İstanbul'da Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı yeniden başladı. Okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar da karın tadını çıkardı. Gezmek için Çamlıca'ya gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken, kartopu oynayan çocuklar ise karın keyfini doyasıya yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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