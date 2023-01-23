Cami bahçesinde uygunsuz görüntü! Durumu fark eden görevliler anında müdahale etti

İstanbul Esenyurt'ta cami bahçesinde uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu şahıslara görevliler müdahale etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da yabancı uyrukluların en yoğun yaşadığı ilçelerden biri olan Esenyurt'ta cami bahçesinde kaydedilen görüntü pes dedirtti.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen iki kişi, oturdukları cami bahçesindeki bankta öpüşmeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda çiftin olayı daha da ileri taşıması üzerine görevliler müdahale etti. Görevlileri görür görmez toparlanan yabancı uyruklu kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi yabancı uyruklu şahıslar hakkında neden yasal işlem yapılmadığını sordu. İşte yapılan yorumlardan bazıları; "Yuh artık yuh.. Kıyamet günü yaklaştı", "Sığınmacılar gitmezse daha ne rezillikler çıkacak göreceksiniz", "Türk olsaydı anında kimlik kontrolü yaparlardı."