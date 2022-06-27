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Çalıntı kabloları yakarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalıntı kabloları yakarken yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çalıntı bakır kabloları yakarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çalıntı bakır kabloları yakarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Akçakoca ilçesinde bir köyde iki şahsın bakır kablo yaktığı ihbarı bildirilmesi üzerine Jandarma ekipleri olaya müdahale etti. H. Ç. ve S.N. (16) isimli şahıslar yaktıkları toplamda 45,5 kg yanmış bakır kablo ile yakalandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada söz konusu bakır kabloların Göktepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin atıl vaziyette bulunan eski mantar fabrikasından çalındığı belirledi. İki kişi alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken ele geçirilen bakır kablo kooperatif yetkilisine teslim edildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakoca Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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