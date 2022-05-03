Çalınan malzemeler hurdacılarda bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı 2 ayrı mahalleden çalınan tarım alet ve ekipmanları ilçe merkezindeki hurdacılarda bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken suça sürüklenen 2 çocuk da tespit edildi. Öte yandan son bir ay içinde ilçede 24 şahsa belgesiz seyyar hurdacılık yapmaktan toplam 13 bin 944 TL para cezası verildiği ve 4 hurdacı hakkında da 'Suç Eşyasını Satın Alma' suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesinde 1 Mayıs'ta, Süleymanlı Mahallesinde ise 29 Nisan'da M.Ş. (E/54) ve N.I. (E/55)'e ait çalınan 1 adet kırmızı renkli pompa filtresi, 2 adet gübre makinası şaftı, 1 adet çapa makinası şanzımanı, 25 adet çapa ara makinasına ait demir ayaklar, 2 adet pompa mili ile 12 metre elektrik kablosu Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timlerinin yaptığı araştırmaları neticesinde, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli olarak tespit edilen R.N. (E/33) şahsın evinde ve ilçe merkezinde yer alan hurdacılarda yapılan aramalarda bulundu. Şüpheli R.N. (E/33) yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile göz altına alınırken, suça sürüklenen çocuklar H.A. (2006) ve F.Ö. (E/2009) de Cumhuriyet Savcılığında hazır edilmek üzere tespit edildi. Bulunan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Hurdacılara ceza yağdı

Öte yandan, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ay içinde 24 şahsa belgesiz seyyar hurdacılık yapmaktan toplam 13 bin 944 TL para cezası verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç Eşyasını Satın Alma' suçundan 4 ayrı soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa