Cafer Mahiroğlu soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı