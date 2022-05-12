Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılarına denetim

Yasadışı avlanan 3 ton canlı balık ele geçirildi

Canlı balıkların içinde olduğu ağların gölden çıkarılma anı kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimde 3 ton canlı balık ele geçirilirken, toplam 10 takım büyük boy pinter ağlara el konuldu. 6 kişiye de 11 bin 139 TL para cezası kesildi. Canlı balıkların içinde olduğu ağların gölden çıkarılma anı ise kameraya yansıdı.

Büyükçekmece Gölü'nde bugün yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Denetime, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlileri, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Belediye ekipleri destek verdi. Yapılan denetimlerde yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 7.600 metre uzatma misina ağ ve 10 takım büyük boy pinter ağlara el konuldu. Ağlar içinde 3 tona aşkın çeşitli türdeki canlı balık doğal yaşam alanları olan Büyükçekmece Gölü'ne geri bırakıldı. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için yediemine kaldırıldı. 6 kişi hakkında toplam 11 bin 139 TL idari para cezası uygulandı.