Bursa Yıldırım'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı

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Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle yol, tek şeritten ilerledi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Esenevler Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal K. yönetimindeki 10 AIB 561 plakalı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aşırı hız yaparak önünde seyreden Alaaddin E. yönetimindeki 16 MC 5267 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı