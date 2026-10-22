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Bursa Yıldırım'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı

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Bursa Yıldırım'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Esenevler Alt Geçidi'nde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aşırı hızla önündeki otomobile çarparak yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol tek şeritten ilerledi ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle yol, tek şeritten ilerledi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Esenevler Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal K. yönetimindeki 10 AIB 561 plakalı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aşırı hız yaparak önünde seyreden Alaaddin E. yönetimindeki 16 MC 5267 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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